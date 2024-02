Rennes nel mirino, il CorSport: "L'Europa vale tutto, c'è il Milan dei titolari"

Tutte le energie fisiche e mentali del Milan saranno destinate sull'Europa League, questo è ormai sempre più probabile specialmente dopo che la brutta sconfitta di domenica a Monza ha messo la definitiva pietra tombale sulle residue speranze rossonere di riaprire una corsa scudetto che forse non è mai stata veramente in discussione. Ecco che i rossoneri hanno l'unica chance di portarsi a casa un trofeo con la seconda competizione europea e dopo l'andata con il Rennes, domani dovranno chiudere la pratica in Francia cercando di non dilapidare il vantaggio di tre gol.

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così, in merito a questo tema: "L'Europa vale tutto, c'è il Milan dei titolari". In questo caso si ritiene che Pioli si affiderà al suo miglior undici domani sera, nonostante arrivi l'impegno con l'Atalanta in campionato. Nel sottotitolo si legge: "Sfumata la corsa allo scudetto, la vittoria del trofeo continentale non solo salverebbe la stagione ma regalerebbe speranze a Pioli". In attacco, secondo CorSport, rientreranno in un colpo solo Pulisic, Leao e Giroud.