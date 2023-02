Repubblica: "Derby all'Inter: per il Milan di Pioli ormai è crisi nera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Derby all'Inter: per il Milan di Pioli ormai è crisi nera" scrive La Repubblica in prima pagina stamani. Basta un gol di Lautaro Martinez all'Inter per avere la meglio sul Milan di Stefano Pioli, giunto alla quarta sconfitta consecutiva. Non basta il cambio modulo ai rossoneri per ritrovarsi. Nerazzurri ancora secondi, sempre a -13 dal Napoli capolista.