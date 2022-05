Repubblica: "Il fondo Usa RedBird insidia Investcorp"

MilanNews.it

Anche il sito della Repubblica dedica il suo approfondimento all'inserimento di RedBird nella trattativa di acquisizione del Milan. Il quotidiano generalista titola: "Nuova offerta per il Milan. Il fondo Usa RedBird insidia Investcorp". Gli arabi rimangono comunque in vantaggio nella corsa per insediarsi in via Aldo Rossi, anche per aver avviato i discorsi con anticipo. La Repubblica sottolinea come, in ogni caso, la questione vada risolta entro l'inizio del mercato, per dare poi il tempo all'area sportiva di rafforzare la rosa.