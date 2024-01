Repubblica titola: "La notte più difficile per Pioli e Mourinho. Abate una soluzione"

Anche la Repubblica questa mattina presenta la sfida tra Milan e Roma partendo dalla situazione dei due allenatori, Pioli e Mourinho. Il titolo recita: "La notte più difficile per Pioli e Mourinho". Entrambi gli allenatori convivono con delle aspettative che non stanno venendo rispettate. Ed entrambi i tecnici sono oggetto delle valutazioni delle rispettive proprietà per il loro futuro, non tanto ora, quanto a fine stagione.

Sul Milan, Repubblica aggiunge un dato: difficile che Stefano Pioli salti a stagione in corso ma nel caso sarebbe pronto a prendere il suo testimone Ignazio Abate, allenatore della Primavera. Il titolo è eloquente: "Abate una soluzione". E lo sarebbe solo in modo temporaneo, per il futuro i nomi sul piatto sono altri: Conte, De Zerbi, Italiano e Thiago Motta. Al posto di Abate in Primavera andrebbe mister Renna, tecnico dell'under 17 che fino a oggi in stagione ha raccolto 14 vittorie su 14.