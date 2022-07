Repubblica titola: "Maldini-Milan, accordo trovato. Avanti insieme aspettando Cardinale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione oggi in edicola di Repubblica dedica un titolo al Milan e ai rinnovi dei suoi dirigenti. Si legge: "Maldini-Milan, accordo trovato. Avanti insieme aspettando Cardinale". Nella serata di ieri, finalmente, l'annuncio che tutti aspettavano direttamente dalla bocca di Paolo Maldini, in uscita da Casa Milan dopo una giornata a studiare nei minimi dettagli l'ultima proposta che gli è arrivata sul tavolo. Secondo il quotidiano generalista, si tratterebbe comunque di una situazione temporanea in vista del closing che vedrà Cardinale prendere in mano le redini delle operazione e, molto probabilmente, vedrà Ivan Gazidis lasciare via Aldo Rossi durante la pausa invernale, quando il suo contratto scadrà. Secondo le indiscrezioni il nuovo ad che verrà messo da Cardinale avrà solamente poteri economici, lasciando così all'area tecnica più libertà e autonomia sul mercato.