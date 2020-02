Repubblica titola: "Milan, per la panchina Marcelino supera tutti"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, per la panchina Marcelino supera tutti". Secondo il quotidiano, il favorito per la panchina rossonera della prossima stagione è l'ex tecnico di Villarreal e Valencia, che era stato già cercato da Maldini e Boban per il dopo-Giampaolo. Marcelino, che è attualmente senza squadra, piace soprattutto per la sua grande capacità di valorizzare i giovani.