Repubblica titola: "Paquetà si fa da parte. I due fronti del Milan, adesso comanda Ibra"

Questo il titolo di Repubblica sui rossoneri questa mattina: "Paquetà si fa da parte. I due fronti del Milan, adesso comanda Ibra". Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, si sono creati due gruppetti: da una parte coloro che sono stati galvanizzati dalla presenza dello svedese come Leao, Castillejo e Rebic, mentre dall'altra ci sono coloro che sono finiti ai margini del progetto milanista, cioè Suso, Piatek e Paquetà. In particolare, il brasiliano, che ieri ha chiesto di non essere convocato per il match di stasera contro il Brescia, è ad un passo dalla rottura con il club di via Aldo Rossi.