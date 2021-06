Retroscena Ibra: il dottor Musahl è in Europa, Zlatan stoppa le vacanze

Il Corriere della Sera in edicola stamane riporta un piccolo retroscena legato a Ibrahimovic, che ieri si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio. Il dottor Musahl, il medico che lo ha operato a Roma, lavora negli Stati Uniti, ma in questi giorni era in Europa e così Zlatan ha scelto di interrompere le vacanze in barca a Maiorca per approfittare della vicinanza del suo specialista.