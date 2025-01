Rimonta firmata da Theo e Leao. Tuttosport: "Dai guai riemerge il Milan"

La trasferta di Como non è stata sicuramente una passeggiata, non solo per il valore dell'avversario, ma anche per tutto quello che è successo nell'arco dei 90'. Il Milan si è infatti ritrovato costretto a fare a meno di Christian Pulisic, Alvaro Morata e Malick Thiaw, usciti tutti per problemi fisici (muscolari) che verranno rivalutati nel corso di queste ore.

Oltre a questo c'è da dire anche che il Como. all'ora di gioco, è meritatamente andato in vantaggio con il giovane ex Betis Assane Diao, che beffa un Maignan non perfetto sul primo palo. Il gol dei lariani è come se avesse sbloccato qualcosa nella formazione di Sergio Conceiçao, che con grinta ed orgoglio è riuscita a ribaltare la partita e portare a casa tre punti fondamentali in ottica Champions League. Sulla partita del Sinigaglia è intervenuto anche Tuttosport, che questa mattina in apertura ha titolato: "Dai guai riemerge il Milan".