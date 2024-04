Rinnovo Camarda, Tuttosport titola: "Stallo che fa discutere"

Ci si augurava tutto, tranne che per un giovanissimo talento come Francesco Camarda si iniziasse a scrivere a ripetizione per questioni legate al futuro e al suo rinnovo. Per un ragazzo che ha appena compiuto 16 anni. Eppure continuano ad arrivare indiscrezioni e retroscena sulle trattative dell'entourage del giovane calciatore con il Milan per la firma del suo primo contratto da professionista. E le notizie, lato rossonero, non sono tra le migliori. Il titolo che propone oggi Tuttosport, che mette la notizia addirittura in prima pagina, è eloquente: "Camarda, stallo che fa discutere".

Nell'occhiello si legge il motivo del contendere: "Il talento non ha ancora firmato il contratto". Nel sottotitolo si aggiungono dei particolari: "Il Milan irritato dall'atteggiamento di Riso: c'è distanza su ingaggio, commissioni e progetto". E poi ancora viene chiarito, sempre lato Milan: "Il club non vuole essere messo al muro dalle richieste degli agenti". Chiaro che il finale di stagione si avvicina e più passa il tempo più su Camarda potranno avventarsi altre pretendenti, disposte a scendere a patti con chi gestisce le prestazioni sportive del calciatore. Si attendono nuovi sviluppi.