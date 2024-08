Rinnovo in stand-by, Tuttosport: "Theo, una svolta anche per il futuro"

In questo inizio di stagione Theo Hernandez sta deludendo, un po' come il compagno di corsia Rafael Leao. Il terzino francese sembra essere fuori condizione e con la testa altrove, forse al rinnovo, argomento sul quale Zlatan Ibrahimovic è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana.

Dopo aver in più occasioni confermato Theo, lo scorso 17 agosto il Senior Advisor di RedBird aveva detto di avere tutto sotto controllo per quanto concernesse i discorsi legati al rinnovo non solo del 19 ma anche di Maignan. Se il rinnovo è effettivamente un argomento sotto controllo lo si capirà più avanti, con il Milan che potrebbe essere però ostacolato dall'intromissione nelle trattative di qualche grande squadra, come ad esempio il Bayern Monaco, della quale si è già parlato con insistenza nel corso dell'estate.

Non solo. Scrive Tuttosport che anche il rendimento deludente di Theo Hernandez potrebbe avere delle conseguenze dirette sul discorso legato al rinnovo, anche perché esclusi i primi quattro mesi della scorsa stagione, il francese non ha praticamente mai reso secondo le aspettative.