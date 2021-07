Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla anche del rinnovo di Franck Kessie. "Fissato l’incontro per chiudere", titola la rosea, confermando così l’imminente vertice tra i dirigenti di via Aldo Rossi e il rappresentante del centrocampista ivoriano, il manager George Atangana.