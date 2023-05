Rinnovo Leao, la Gazzetta: "La clausola sarà a tempo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di alcuni dettagli del rinnovo di Rafael Leao, il cui annuncio pare essere slittato dopo la partita contro la Juventus, e scrive così: "La clausola sarà a tempo". Nell'accordo che il portoghese e il Diavolo sigleranno la prossima settimana è prevista anche una clausola di 175 milioni di euro. Come successo anche con il contratto precedente, però, la clausola si attiva solo nella finestra del mese di luglio: chi vuole strappare Rafa al Milan non deve solo mettere sul piatto una cifra elevatissima ma deve organizzarsi per farlo anche in tempi brevi e all'inizio del mercato estivo.