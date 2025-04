Rinnovo Pulisic, ci siamo quasi: contratto fino al 2029 e aumento dell'ingaggio più che meritato

Il Milan è pronto a blindare Christian Pulisic, una delle poche note positive della stagione rossonera: l'attaccante americano, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è infatti ad un passo dalla firma del suo nuovo contratto con il Diavolo fino al 2029 con anche un aumento dell'ingaggio che passerà dagli attuali 4 milioni di euro a 5 milioni. L'adeguamento dello stipendio è un premio più che meritato per l'ex Chelsea che nell'estate 2023 è stato comprato dal Milan per soli 20 milioni di euro.

Pulisic top player: che rendimento per l'americano!

Infatti, l'esterno rossonero è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).