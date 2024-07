Rinnovo Theo, la Gazzetta: "Dopo il mercato e ingaggio da top"

Non è solo il mercato a tenere preoccupata la mente dei tifosi e dirigenti rossoneri. C'è anche una spinosa situazione rinnovi all'orizzonte e in particolare si parla di quelli di Theo Hernandez e Mike Maignan, giocatori che andranno in scadenza ufficialmente nel 2026 e che il Diavolo non ha intenzione di perdere tanto facilmente. E sul terzino i dubbi si fanno sempre più radi, con la Gazzetta dello Sport che questa mattina assicura che alla fine del mercato ci saranno nuovi sviluppi e nuovi incontri con l'entourage del calciatore.

Titola così la rosea questa mattina: "Rinnovo super. Milan-Theo avanti: l'ok dopo il mercato e ingaggio da top". Viene poi aggiunto nel sottotitolo: "Il Diavolo è concentrato su acquisti e cessioni. Ma l'ex Real al momento non ha proposte all'altezza". Si prevede per il vice-capitano rossonero un ingaggio da top player, sulla scia di quello accordato a Rafael Leao: "Avrà uno stipendio in linea con quello di Leao, che è il più pagato della rosa con 6.5 milioni". Attualmente Theo percepisce un salario di 4-4.5 milioni più bonus.