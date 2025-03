Riorganizzazione totale. Il CorSport: "Furlani accorcia la catena"

Il fallimento stagionale del Milan è anche conseguenza diretta alle scelte errate dello stato maggiore. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada credevano di avere tutta la situazione sotto controllo, o ancora meglio, credevano di essere proprio all'altezza della situazione, ma i risultati hanno dimostrato diversamente.

Ed è per questo che le cose potrebbero presto cambiare, e già il fatto che la società si sia messa alla ricerca di un direttore sportivo lo conferma. In merito a questo discorso, poi, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Furlani accorcia la catena", ribadendo il fatto che l'incontro avvenuto in America la scorsa settimana con il proprietario Gerry Cardinale sia servito per rinforzare ulterioremente la sua posizione all'interno della dirigenza rossonera.