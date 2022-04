Riparte la volata scudetto. Il Messaggero: "Una situazione ideale: il Milan guarda e aspetta"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sulle pagine de Il Messaggero si analizza la prossima giornata di campionato con il focus sulla volata scudetto. Difficile trovare un turno così favorevole al Milan, considerati gli scontri diretti tra Atalanta e Napoli, e quello tra Juventus e Inter. Una situazione ideale, per chi guarda dall'alto il campionato come non gli è mai capitato in questi anni di riflusso. Il mondo si è rovesciato e ora il Milan vuol capire se ha le qualità per tenere il primato, per non farsi venire il braccino. Sarà una trentunesima golosa, ci sono anche le romane da valutare nel dopo-derby, parte la corsa per l'Europa League.