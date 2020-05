Ripresa Serie A, Tuttosport: "Qui salta tutto!"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento in prima pagina sulla ripresa del campionato. "Qui salta tutto!", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Alta tensione fra Serie A e Governo". Ancora Tuttosport: "No ritiri: si allarga il fronte dei club che dicono no alla clausura da lunedì. Replica il ministro Spadafora: "Sono sorpreso". No quarantena: vertice Lega-Figc. Gravina: "Lo stop in caso di una positività è un problema, il protocollo è da modificare". Forse playoff: il presidente federale non li esclude: "Dobbiamo essere pronti a tutto. Dal 2020-21 la riforma dei campionati". Scenari choc: danni economici per 800 milioni di euro se non si riparte. Almeno tre società rischiano il crac. Il nodo diritti tv”.