Ritorno a casa amaro. Il CorSport: "Gimenez, brividi che tradiscono"

Nel pre partita alcune fonti vicine al giocatore avevano detto che Santiago Gimenez fosse pronto e carico a tornare al De Kuip ed aiutare il Milan a vincere. Ma l'unica squadra ad essere uscita vincitrice dalla fortezza di Rotterdam è stato proprio il Feyenoord, che grazie ad un indemoniato Paixao si è portata a casa questo primo round di plyaoff di Champions League.

Tornando alla prestazione del Bebote, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez, brividi che tradiscono", anche perché rispetto a Roma ed Empoli l'attaccante messicano non solo è risultato essere molto meno al centro della manovra offensiva del Milan, ma soprattutto non ha mai avuto un'occasione per fare gol, complice anche il lavoro in fase difensiva dei suoi ex compagni. Gimenez è stato dunque schiacciato dai ricordi, che però a San Siro si spera possano svanire.