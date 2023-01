Roma, Zaniolo in partenza. Il Messaggero: "Oltre alla Premier, sullo sfondo anche il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

In casa Roma a tenere banco è il caso Zaniolo, con il giocatore che di fatto ha chiesto di essere ceduto e non è stato inserito tra i convocati per la sfida vinta 0-2 a La Spezia. Il club giallorosso è anche disposto a lasciarlo partire, ma solo in caso di un'offerta congrua (almeno 30 milioni), che per il momento non è ancora arrivata. Come riporta Il Messaggero, per ora sono arrivate proposte da Tottenham e West Ham ma solo in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo il Milan, che già aveva sondato Zaniolo in estate e che potrebbe uscire allo scoperto negli ultimi giorni di mercato.