Rossoneri al lavoro a Milanello. Gazzetta: "Conceiçao studia Loftus-Cheek"

Nonostante ben 15 assenti che sono impegnati con le rispettive nazionali, il Milan sta proseguendo gli allenamenti a Milanello. A disposizione di Sergio Conceiçao ci sono Sportiello, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Tomori, Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Abraham e Sottil che ieri hanno giocato una partitella amichevole contro il Milan Futuro. "Conceiçao studia Loftus-Cheek" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che in questi giorni l'osservato speciale del tecnico portoghese sarà il centrocampista inglese che è tornato in campo contro il Como dopo diverse settimane ai box per un problema muscolare.

Le parole di Conceiçao su Loftus-Cheek

Alla vigilia del match contro il Como, Conceiçao ha parlato così di Loftus-Cheek in conferenza stampa: "Non l'ho mai avuto per gli infortuni, ora sta al 100%. Non è ancora pronto per i 90 minuti, ma mi piace molto. È un centrocampista molto forte, arriva bene nell'area avversaria. Fisicamente è un mostro, spero di averlo a disposizione in questo finale di campionato. L'anno scorso ha fatto 10 gol, è un box-to-box di grandissima qualità".