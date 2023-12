Rossoneri in crisi, il CorSport scrive: "Può pagare Pioli"

Il Milan sembrava essere indirizzato a uscire dalla crisi con le vittorie su Fiorentina e Frosinone, invece la gara persa con l'Atalanta ha rimesso tutto in discussione e ha fatto ripiombare il Diavolo nell'incertezza. I rossoneri sono in grave difficoltà e ora la gara con il Newcastle diventa l'ago della bilancia, soprattutto per Stefano Pioli.

Il Corriere dello Sport questa mattina, infatti, titola così sull'allenatore rossonero: "Milan in caduta, può pagare Pioli". Non vengono cercati mezzi termini nel sottotitolo: "Se mercoledì perde a Newcastle rischia l'esonero". Una sconfitta per il Diavolo significherebbe essere fuori da tutto - Europa League inclusa - senza considerare il distacco di nove punti dall'Inter capolista in campionato. Ma le colpe, per il CorSport, sono da suddividere tra l'allenatore, la squadra e anche il club. Quest'ultimo non avrebbe fornito un organico adeguato soprattutto senza un vice Giroud, un vice Theo e un regista all'altezza.