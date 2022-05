Sacchi alla Gazzetta: "Sarebbe fuori dalla ragionevolezza non confermare Maldini nel ruolo di direttore tecnico"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha celebrato il lavoro di Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Non bastano i grandi giocatori: i kolossal hanno sempre avuto un cast con i migliori attori, ma non sono diventati film di culto. Pioli è cresciuto e la modestia è una grande virtù. Il Milan quando non ha giocato da squadra si è fermato, ma ha mostrato generosità, entusiasmo e intelligenza. A livello internazionale però serve ancora più strategia. Sarebbe fuori dalla ragionevolezza non confermare Maldini nel ruolo di direttore tecnico: è stato primattore in questo successo, autore di un capolavoro. Le idee valgono più dei soldi e il Milan ha dimostrato di averne tante. Ci vuole tanta competenza e Paolo ha dimostrato di averla. Mi spiacerebbe molto se non restasse. Questo paese ha bisogno di consapevolezza e chiarezza».