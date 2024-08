Saelemaekers e Bennacer. Il CorSport: "Il Diavolo punta a cedere"

La metafora della creazione di Zlatan Ibrahimovic è ferma al sesto giorno su sette: da qui al prossimo 30 agosto dobbiamo dunque aspettarci almeno un altro colpo da parte del Milan, a patto che prima venga messo a segno però qualche cessione.

Con Yacine Adli prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, chi potrebbero essere i principali indiziati a lasciare Milanello quest'estate? Il Corriere dello Sport corre in nostro soccorso rispondendo a questa domanda, individuando in Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer i profili ideali per fare spazio in rosa e permettere al Milan di regalare a Paulo Fonseca un nuovo, ed ultimo, rinforzo.

Alcuni indizi sono arrivati da Parma, visto che entrambi i giocatori sono rimasti in panchina per tutto l'arco della partita. In merito alle loro situazioni in rossonero, Il Corriere dello Sport ha questa mattina scritto: "L'algerino piace sempre in Arabia Saudita, ma, ad oggi, non è arrivata nessuna offerta degna di nota dalle parti di via Aldo Rossi. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di fare troppi sconti sulla clausola da 50 milioni di euro; se non arrivassero proposte di questo tenore, Bennacer resterà in rossonero. Resta in bilico anche la posizione di Saelemaekers; il belga, stuzzicato dalla Roma, piace molto a Fonseca ed è rimasto in rosa fino ad oggi, ma con una offerta interessante (20 milioni circa) potrebbe lasciare il club rossonero".