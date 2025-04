Salta Paratici, bivio Conceiçao e oggi la sfida alla Fiorentina. Il CorSport in apertura: "Povero Diavolo"

vedi letture

È incredibile: quando le cose non girano per il verso giusto non c'è modo di sistemarle. Sembrava che con la scelta di Fabio Paratici stesse nascendo un nuovo Milan, deciso e ben orientato verso gli orizzonti futuri, ma come spesso accade negli ultimi anni in casa rossonera, un imprevisto, o meglio, un'incomprensione ha fatto arenare una trattativa in dirittura d'arrivo.

Il casting per il nuovo direttore sportivo sarà dunque riaperto, con il Milan che tornerà a valutare profili contattati già in passato, come ad esempio Igli Tare e Tony D'Amico dell'Atalanta. A questo delicato discorso c'è anche da aggiungere quello relativo alla situazione traballante di Sergio Conceiçao ed alla corsa all'Europa del Diavolo, sempre più lontano non solo dalla Champions League ma anche dall'Europa League se dovesse perdere stasera contro la Fiorentina.

Insomma, serenità e tranquillità non sono di certo le parole d'ordine di questo finale di stagione, con Il Corriere dello Sport che questa mattina in prima pagina ha titolato: "Povero Diavolo".