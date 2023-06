San Siro da brividi, il CorSport: "In 70mila in piedi per salutare Ibrahimovic"

MilanNews.it

Questa sera a San Siro ci sarà il clima della festa e ci sarò forse spazio anche per un po' di nostalgia. Il Corriere dello Sport scrive: "In 70mila in piedi per salutare Ibrahimovic". Neanche nell'ultima giornata di campionato i tifosi rossoneri hanno fatto mancare il loro sostegno: San Siro farà il pienone anche in questa sera per salutare una stagione difficile ma a suo modo comunque storica. A questo, ieri, si è aggiunta la notizia dell'addio di Ibra al Milan, fattore che alimenterà il tasso emotivo della seratà del 100%.