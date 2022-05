Sassuolo, Carnevali: "Domenica non regaleremo nulla al Milan. Marotta? Non si è fatto sentire"

MilanNews.it

In vista della sfida di domenica che potrebbe regalare lo scudetto al Milan, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato queste parole al Corriere della Sera: "Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari. Se mi ha chiamato il mio amico Marotta? Non si è fatto sentire. Però scusi mica solo con lui ho un grande rapporto. Ho buone relazioni anche con Maldini e pure con Massara che è stato mio giocatore al Pavia, quando ero ds. C’era anche Allegri in quella squadra".