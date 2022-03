Scamacca-Berardi, La Gazzetta dello Sport: "Milan binario doppio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan binario doppio", titola La Gazzetta dello Sport parlando delle strategie di mercato dei dirigenti di via Aldo Rossi. "Per Scamacca pronti 30 milioni. E 15 per Berardi. A breve l’offerta", scrive il noto quotidiano sportivo, che aggiunge: "Fissato l’incontro col Sassuolo: il centravanti alternativa a Origi, l’ala è il primo della lista. I rossoneri a caccia di italiani per la rosa".