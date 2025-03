Scavalcato Paratici. Tuttosport: "Nuovo ds: Tare è scattato in pole"

Il Milan continua la sua ricerca di un nuovo direttore sportivo. Nel corso di questi giorni si è parlato di Andrea Berta, ma l'ex Atletico Madrid è prossimo a chiudere un accordo in Premier League. Ecco che di conseguenza la lista della società rossonera si è ristretta a pochi nomi ma buoni, ovvero quelli di Fabio Paratici ed Igli Tare.

In merito a questo testa a testa Tuttosport ha questa mattina titolato "Nuovo ds: Tare è scattato in pole", scavalcando così l'ex Juventus dopo gli incontri andati in scena con la proprietà in quel di Londra la scorsa settimana.