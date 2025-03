Scelta che fa discutere. Tuttosport si interroga: "Perché Felix? Dallo stupore al flop"

In effetti continuare a puntare su Joao Felix ha poco senso. Non tanto per il giocatore in sé, le cui qualità sono indiscutibili (o forse no), ma per il fatto che stiamo parlando di uno che l'anno prossimo non sarà neanche più al Milan. Arrivato tra tante aspettative e speranze, il portoghese oltre alla partita di esordio contro la Roma ha praticamente sempre fallito, peggiorando partita dopo partita per lo stupore, ed il dispiacere, del popolo rossonero.

Però Sergio Conceiçao continua a puntarci. Perché? Perché il procuratore è lo stesso o perché crede effettivamente nelle qualità di un giocatore dove ovunque lo metti delude? Domande che potrebbero rimanere senza risposta, così come quella di Tuttosport che questa mattina ha scritto: "Perché Felix? Dallo stupore al flop".