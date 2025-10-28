Scelta la spalla di Leao. La Repubblica: "Milan, Allegri conferma Gimenez"

di Lorenzo De Angelis

Anche contro l'Atalanta Santiago Gimenez giocherà al fianco di Rafael Leao. Massimiliano Allegri ha deciso di dare un'ultima chance al Bebote prima del rientro, oramai prossimo, di Christian Pulisic, che una volta tornato a pieno regime si riprenderà il posto da titolare al fianco, ovviamente, del portoghese. 

Dopo la deludente e sotto tono prestazione contro il Pisa, c'è bisogno di una risposta concreta da parte dell'attaccante messicano, che deve anche muoversi a sbloccarsi in campionato. In merito all'impiego del numero 7 ancora una volta dal primo minuto La Repubblica ha titolato "Milan, Allegri conferma Gimenez", con l'auspicio che questa fiducia possa essere (finalmente) ripagata. 