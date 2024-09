Scrive il Corriere dello Sport su Inter-Milan: "Ossessione derby"

vedi letture

Questa sera alle 20.45 a San Siro si tornano a sfidare Inter e Milan: le ultime sei volte hanno sempre sorriso ai nerazzurri con i rossoneri che in più di un'occasione hanno dovuto fare i conti anche con delle umiliazioni sul piano storico e di risultato. Oggi il Corriere dello Sport per presentare la partita sceglie di utilizzare una parola per entrambe le squadre ma che deve essere letta in maniera diversa in base alla sponda di Milano di cui si sta parlando. Si legge nel titolo: "Ossessione derby".

Per l'Inter c'è la voglia di scrivere un record: "Quella di stasera può diventare la stracittadina dei record: mai nessuna delle due è riuscita a vincere sette volte di fila". Un primato che il Milan deve evitare di cucirsi addosso dato che negli ultimi mesi sono state tante le onte subite dai cugini. Dall'altro lato sui rossoneri si scrive: "Al Meazza si sfidano le certezze dei Campioni di Italia e i dubbi di Theo Hernandez e compagni che vogliono ribaltare i pronostici". Il CorSport ricorda come la prima sconfitta di questa serie nei derby - gennaio 2023, Supercoppa Italiana - sia stata poi il motivo principale per l'addio di Pioli.