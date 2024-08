Scrive il CorSport: "Il Milan è già pronto per il campionato"

Il Milan conclude il precampionato da imbattuto: con la vittoria per 3-1 sul Monza - in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi - i rossoneri hanno centrato la quarta vittoria in cinque partite nel corso di quest'estate. L'unico "stop" alla prima sfida contro il Rapid a Vienna (1-1). I miglioramenti da quella partita, al di là della condizione e dei giocatori a disposizione, sembrano già essere diversi e positivi. Tanto che oggi il Corriere dello Sport scrive: "Il Milan è già pronto per il campionato".

Nell'occhiello si legge: "Calcio spettacolo e tanti applausi a San Siro per il 2° Trofeo Silvio Berlusconi tra la squadra di Fonseca e il Monza dell'ex rossonero Nesta". E poi ancora nel sottotitolo: "Morata schierato subito dal primo minuto come vertice del 4-2-3-1 Rossoneri in vantaggio con una rabona di Saelemaekers, pari firmato da Daniel Maldini su assist di Vignato. Poi le reti di Jovic e Reijnders". Da sabato, contro il Torino, si comincia a fare sul serio.