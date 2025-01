Scrive la Repubblica questa mattina: "Il Milan rivede i fantasmi"

vedi letture

Per il Milan sembra come essersi risvegliati da un sogno meraviglioso oppure al contrario e come essersi immersi in un doloroso incubo. Dopo la parentesi della Supercoppa Italiana vinta a Riyad, i rossoneri sono tornati ieri in campionato - alla prima di Sergio Conceicao in Serie A e a San Siro - con l'opportunità di rosicchiare due punti a Lazio e Juventus che in precedenza avevano pareggiato e rimettersi in carreggiata per la Champions. Il Diavolo però si è distratto e ha commesso troppi errore, pareggiando 1-1.

Una situazione che dopo la sbornia araba riporta il Milan alla realtà, tanto che la Repubblica questa mattina titola così: "Morata non basta, il Milan rivede i fantasmi". Nel sottotitolo viene aggiunta una parte: "Conceicao stecca alla prima in campionato". Poi vengono citati i due responsabili più evidenti: "Maignan e Abraham errori determinanti". Per il primo una papera che ha permesso l'immediato pareggio del Cagliari, per il secondo due errori madornali davanti alla porta.