Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

“Giroud incorona il Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna del quotidiano sportivo francese L’Equipe. Italia, Sassuolo-Milan 0-3 - si legge - In Francia ci si sofferma sull’importanza che ha avuto Olivier Giroud per la vittoria rossonera dello scudetto.