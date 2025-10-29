Secondo pari di fila per il Diavolo. CorSera: "Botta e risposta. Ma il Milan non decolla"

"Botta e risposta. Ma il Milan non decolla": titola così stamattina il Corriere della Sera all'indomani del secondo pareggio di fila del Diavolo che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Atalanta. Rossoneri subito avanti dopo 4 minuti contro Samuele Ricci, ma poi hanno subito la rete del pari di Lookman al 35'. Rispetto a quello contro il Pisa di poch giorni fa, quello contro i nerazzurri non è un punto da buttare visto che è arrivato su un campo ostico e contro una squadra che è andata più vicina a vincere la gara.

Dopo il match, Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".

