Serata di polemiche a Monza. Il CorSera: "Milan, quanta fatica"

Il Milan ha vinto ma non convinto ieri sera contro il Monza. La vittoria è sì arrivata permettendo alla formazione di Paulo Fonseca di tornare a macinare punti in campionato, ma alla fine il Diavolo non ha assolutamente scacciato i fantasmi che si starebbe portando dietro da inizio stagione, e considerata la poca costanza di questa squadra, c'è il rischio che già a partire da martedì si possano a tornare a vedere cose che potrebbero, e non poco, far discutere.

E di questo campanello d'allarme ne ha parlato questa mattina Il Corriere della Sera, che commentando la partita di ieri, dando voce anche alle polemiche del Monza per il gol annullato nel primo tempo a Dany Mota, ha titolato "Milan, quanta fatica", a conferma del fatto che la vittoria di ieri non sia stata poi chissà quanto meritata.