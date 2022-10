Seria A femminile, oggi Milan-Juve. Grimshaw a Tuttosport: "Occhio a Boattin!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La centrocampista del Milan femminile Christy Grimshaw ha parlato oggi in esclusiva ai microfoni di Tuttosport per presentare la supersfida di campionato contro la Juventus alle 14.30 che, per le rossonere di Ganz, arriva dopo una brutta batosta nel derby contro l'Inter. Il titolo scelto dalla testata piemontese recita: "Occhio a Boattin!". La scozzese rossonera ha infatti identificato in Lisa Boattin uno dei pericoli maggiori della formazione bianconera: "Segna, ma serve anche tanti assist, in poche parole fa tutto bene. Una giocatrice che penso starebbe bene in qualsiasi squadra".