Serie A con tanti gol, Corriere della Sera: "Si segna tanto, forse troppo"

"Si segna tanto, forse troppo". Lo scrive il Corriere della Sera parlando della Serie A e dei tanti gol realizzati. "Il silenzio degli stadi - aggiunge il noto quotidiano - rende dura la vita ai difensori". I numeri non mentono: nelle dodici giornate dell’ultima estate sono state segnate 392 reti contro le 326 della stagione scorsa nello stesso periodo. Nei primi quattro turni di questo campionato i gol sono 136 in 37 gare (mancano Genoa-Torino e i due 3-0 a tavolino di Verona-Roma e Juve-Napoli), per una media di 3.67 a partita. Cifre mai registrate prima d’ora.