Serie A, parte il fuorigioco semi-automatico. Gazzetta: “Sperimentazione già a ottobre?”

La Gazzetta dello Sport scrive "Parte il fuorigioco semi-automatico". La A gioca d’anticipo, la sperimentazione potrebbe iniziare a ottobre. In settimana riunione tra Lega e Trentalange. La svolta: in questo modo si avrà la posizione dei giocatori con più precisione e in poco tempo. Perché, nel match tra Juve e Salernitana, Candreva si materializza in altre immagini? Perché altre telecamere in campo lo hanno facilmente inquadrato. È stato pescato dalla telecamera bassa (su cui però in sala Var non si è potuto calcolare l’off-side) e da quella definita “tattica”, sistemata ben più in alto. Immagini, queste ultime, che non sono a dire a del Var e nemmeno delle tv