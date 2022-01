Sheva in bilico, il Correre dello Sport: "Proprio San Siro può costargli caro"

“Proprio San Siro può costargli caro”. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando di Andriy Shevchenko, prossimo avversario del Milan, con il suo Genoa, in Coppa Italia. La posizione del tecnico ucraino è in bilico: il club rossoblù ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di riflessione, quindi sarà certamente Sheva a guidare della squadra nella gara di giovedì. Ma il suo futuro, come detto, è in forte discussione: in preallarme ci sono Maran e Ballardini.