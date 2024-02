Sogno Zirkzee, Leao risponde al razzismo: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Domani il Milan scenderà in campo in Francia contro il Rennes (ore 18.45) per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. Ai rossoneri basta difendere il 3-0 maturato nella gara di andata a San Siro, giovedì scorso. Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia, però, si concentrano su altro. Sul mercato del futuro con il nome di Joshua Zirkzee sempre in prima fila, sulla risposta di Leao al razzismo sul proprio profilo Instagram dopo alcuni insulti ricevuti nella mattinata di ieri.

La Gazzetta dello Sport in prima pagina, in taglio basso, spinge per la suggestione Zirkzee e titola così: "Zirkzee una faccia da Diavolo". Nel sottotiolo viene ampliato il concetto: "Vuole restare in Italia, il Milan ci prova". Tuttosport invece riporta la risposta che Leao ha dato a un utente social ieri mattina che gli aveva rivolto insulti razzisti: "Razzismo contro Leao: 'Menti piccole'". Infine il Corriere dello Sport che lancia un'indiscrezione per le squadre italiane nelle prossime coppe europee, la prossima stagione: "Eurocoppe, l'Italia potrebbe avere 11 squadre".