Solo un pari contro la Salernitana, il CorSera titola: "Milan non pervenuto"

© foto di DANIELE MASCOLO

All'indomani del deludente pareggio casalingo contro la Salernitana, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan non pervenuto". In vantaggio con Giroud a fine primo tempo, poi nella ripresa il Diavolo si blocca e viene rimontato dai campani. Nuovo passo falso in campionato dopo Firenze dei rossoneri che mancano la ghiotta occasione di riagganciare l'Inter al secondo posto in classifica.