Sorteggi Champions, l'apertura della Gazzetta: "Ci serve una mano"

MilanNews.it

"Ci serve una mano", così decide di aprire questa mattina la Gazzetta dello Sport in prima pagina circa il sorteggio dei quarti di finale che avverrà oggi alle 12 a Nyon, in Svizzera. Tre le squadre italiane che oggi scopriranno il loro destino in Champions League: dall'urna uscirà l'avversario dei quarti e quelle possibili per le semifinali. "Real, City e Bayern avversarie da evitare", scrive la rosea.