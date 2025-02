Spareggio Champions. La Repubblica: "Esame Conceiçao, a Bologna si gioca un pezzo di futuro"

Questa sera la posta in palio è altissima, perché dopo la disfatta di Torino e la delusione in Champions League per mano del Feyenoord, il Milan ha l'obbligo di rialzare la testa e ripartire in campionato per alimentare i sogni europei di questa stagione. Il primo spareggio Champions passa dunque per Bologna, contro una squadra, ed un allenatore, che negli ultimi anni hanno sempre dato filo da torcere al Milan.

Non sono però concessi altri passi falsi a questo punto della stagione, anche perché ne va del futuro non solo del Diavolo ma anche dello stesso Conceiçao. Scrive infatti questa mattina La Repubblica che "Esame Conceiçao, a Bologna si gioca un pezzo di futuro", dato che in caso di sconfitta, e conseguente complicazione del discorso quarto posto, la separazione al termine della stagione è cosa piuttosto scontata.