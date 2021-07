Stadi al 50% col green pass. Gazzetta: "Ma la Serie A non festeggia"

La Gazzetta dello Sport sottolinea che dal 6 agosto chi vorrà frequentare gli stadi di calcio dovrà avere il green pass e che la quota per ospitare gli appassionati di calcio sarà del 50% della capienza degli impianti. Ma per Lega e club non si tratta comunque di un risultato da festeggiare: il limite infatti non permette l'apertura della campagna abbonamenti, né dà sollievo alle casse. Una cifra che in ogni caso potrebbe essere modificata nel corso del tempo, variabili comprensibili, su cui la Federcalcio vuole però chiarezza.