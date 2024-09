Stadio, il CorSera: "Milan: nulla di deciso. Scaroni: priorità a San Donato"

Non solo la partita, un tema caldissimo in casa rossonera è anche quello dello stadio dopo che venerdì sia Milan che Inter hanno comunicato al sindaco Giuseppe Sala di non voler prendere in considerazione l'idea della ristrutturazione di San Siro. Nella serata di ieri, prima della gara con il Venezia, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha chiarito anche la posizione del club di via Aldo Rossi. Intanto il Corriere della Sera, edizione Milano, ha titolato così con le parole del primo cittadino: "Sul Meazza-bis la politica ha già scelto". Poi il titolo prosegue: "Il Milan: nulla di deciso".

Poi però sono arrivate le parole di Scaroni a Milan Tv che hanno definito la posizione rossonera che ha una priorità sulle altre, quella di continuare il progetto di San Donato. Così il presidente rossonero: "C’è stato l’incontro con il sindaco di Milano ieri, e con il sindaco di Milano si parla delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi. È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”.