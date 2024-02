Stadio, il CorSera scrive: "Sala, Inter e Milan, domani il vertice per San Siro"

vedi letture

Un nuovo capitolo dell'interminabile saga dello stadio si aggiungerà nella giornata di domani. Mente la squadra rossonera sarà a Rennes in attesa di giocarsi un posto agli ottavi di finale di Europa League, alcuni vertici societari di Milan e Inter che si occupano dello stadio saranno ospiti del sindaco Giuseppe Sala per parlare dell'opzione San Siro. Questa mattina il Corriere della Sera, edizione di Milano, ha titolato così: "Sala, Inter e Milan, domani il vertice per San Siro". Un incontro che avrà come tema principale, come viene riportato nel sottotitolo: "il nuovo progetto di ristrutturazione del Meazza senza che le squadre siano costrette a giocare altrove".

Nello specifico si tratta del piano che il Comune ha presentato in compartecipazione con ArcoAssociati e WeBuild, circa tre settimane fa. Un vertice, quello di domani, che farà luce sulla fattibilità dell'operazione e soprattutto sugli intenti dei due club. In particolare i club, che sono tornati a parlarsi in merito, hanno la volontà di capire quali sarebbero le garanzie del Comune: in poche parole, come richiesto da Paolo Scaroni prima del Monza, la certezza che si possa giocare compatibilmente con i lavori di ristrutturazione.