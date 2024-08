Stanotte Barça-Milan, la Gazzetta: "Leao è pronto per il debutto"

Nella notte, più precisamente alle ore 1.30 italiane, il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Barcellona di Hansi Flick in quel di Baltimora per l'ultima amichevole della tournée negli Stati Uniti valida per il Soccer Champions Tour, che ha visto la formazione rossonera togliersi la soddisfazione di battere Manchester City e Real Madrid nei 90 minuti e non con l'ausilio dei calci di rigore, come invece successo in altre partite.

Per quanto sia pur sempre un'amichevole, il Barcellona resta comunque un test interessante, per valore assoluto e perché nell'ultima settimana è riuscita a battere proprio come il Milan i Citizens ed i Blancos, grazie ad un sorprendente uomo copertina: il classe 2001 Pau Victor, autore di tre gol. Messi da parte di questi discorsi, Paulo Fonseca anche contro il Barça continuerà con le sue prove riporta La Gazzetta dello Sport, ma con un uomo in più rispetto alle due precedenti uscite: Rafael Leao.

Il numero 10 è dunque pronto alla prima uscita stagionale con il Milan insieme al compagno, ed amico, Noah Okafor, che in questi primi giorni di ritiro avrebbe mostrato un "fuoco" diverso, perché desideroso di riscattare un Europeo che non l'ha visto scendere in campo neanche un minuto, ma anche per spegnere le insistenti voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano dal Milan.