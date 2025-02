Stasera a San Siro arriva il Verona. CorSport: "Milan, fuori Leao e Pulisic"

"Milan, fuori Leao e Pulisic": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina in vista della sfida casalinga di campionato di stasera del Diavolo contro l'Hellas Verona. Dopo aver schierato i Fanstastici 4 contro il Feyenoord in Champions League, esperimento non andato benissimo, Sergio Conceiçao ne metterà in campo solo due, vale a dire Joao Felix e Santiago Gimenez. Partiranno invece dalla panchina Christian Pulisic e Rafael Leao.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto uomo: Massimi

Var: Meraviglia

Ass. Var: Aureliano